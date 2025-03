Джамала вперше за тривалий час зустрілася з батьками та показала свіжі фото з ними

Українська співачка Джамала вперше за тривалий час зустрілася з батьками.

Рідні люди артистки перебувають у Стамбулі, Туреччина. Знаменитість приїхала до них, аби зустрітися з рідними та провести з ними час. У своєму Instagram співачка вже встигла опублікувати свіжі знімки з батьками.

Зокрема, Джамала показалася з мамою Галиною Михайлівною. Кадр був зроблений на подвір'ї. Співачка позувала в чорному вбранні, а її мама – рожевому. Фото з рідною людиною виконавиця підписала англійською мовою "the one and only", що в перекладі "єдина-єдина".

Джамала з мамою / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Також Джамала сфотографувалася і з татом. Вони вже позували в будинку. Фото з батьком артистка не стала підписувати. Виконавиця лиш доповнила знімок піснею ALİM із альбому QIRIM.

Джамала з татом / Фото: instagram.com/jamalajaaa

