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Джамала втретє стала мамою та показала перше фото новонародженого сина

Джамала втретє стала мамою та показала перше фото новонародженого сина

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Виконавиця назвала ім'я синочка.

Українська співачка Джамала втретє стала мамою.

24 травня в одному з київських пологових будинків у виконавиці народився третій син. Радісною звісткою артистка поділилася у фотоблогу. Виконавиця та її чоловік Бекір Сулейманов також назвали ім'я третього синочка – Алім-Сеїт Бекір. Щасливе подружжя також розсекретило параметри малюка.Так, син артистки народився з вагою 3 кіло, а його зріст становить 50 см. Знаменитість опублікувала перше фото синочка, на якому видніються його ніжки.

Син Джамали / © instagram.com/jamalajaaa
Син Джамали / Фото: instagram.com/jamalajaaa

"24.05.2024. Alim Seit-Bekir Oğlu Süleymanov. Мій третій маленький принц! Я для тебе буду тінню у спекотний день, в холод стану домом, я тебе зігрію сонцем, світлим променем, вогнем. Люблю", - зворушила підписом фото Джамала.

Джамалу з народженням сина вже встигли привітати чимало зіркових колег і шанувальників у фотоблогу. Так, теплі слова зірці написали Юлія Саніна, Даша Малахова, Дар'я Коломієць та багато інших.

Зазначимо, Джамала разом з чоловіком Бекіром Сулеймановим також виховують сина Емір-Рахмана, який з'явився на світ 27 березня 2018 року, та Селім-Гірая, який народився 19 червня 2020 року.

Нагадаємо, нещодавно відома українська блогерка, відома своїми "розпаковками", Даша Євтух повідомила про народження первістка. Вона вже показала перші фото з новонародженою та чоловіком-депутатом під час виписування з пологового.

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