Джамала з крихітним сином поплавала в басейні і розсекретила свій найкращий подарунок на 41-річчя

Також артистка показала, як її зі святом привітав чоловік.

Сьогодні, 27 серпня, в української співачки Джамали важливе свято. Виконавиця святкує день народження.

З нагоди 41-річчя у своєму Instagram артистка опублікувала допис, де розповіла про найкращий презент. Джамала зазначила, що найцінніший подарунок, який вона собі зробила, це народила третього сина. Допис артистка доповнила знімком з крихітним малюком. Зокрема, співачка показала, як з 3-місячним синочком плавала в басейні.

"Найкраще, що я могла собі подарувати на новий рік, - у мене є. Ще б перемоги, і все! Якось почула вислів відомого чайлдфрі дизайнера Карла Лагерфельда: "Діти поряд надають вам зайвих сто років". Нічого не знаю про це. Мені здається навпаки. З тобою поряд я маю вигляд на 23. З днем народження мене! Дякую, що жива, силам ЗСУ", - поділилася артистка.

Джамала з молодшим сином / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Також Джамала показала, як її зі святом привітав чоловік Сеїт-Бекір Сулейманов. Коханий виконавиці опублікував їхнє спільне фото. Також він зазначив, що найкраще – ще попереду, а вони з синами зроблять все можливе, аби ощасливити співачку.

"З твоїм днем! Кохаю тебе безмежно! Найцікавіше попереду. Від нашої чоловічої більшості", - адресував артистці чоловік.

Джамала з чоловіком / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Нагадаємо, нещодавно Джамала поділилася, з якими труднощами зіткнулася, коли стала багатодітною мамою. Також артистка поділилася, як їй допомагає чоловік.

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