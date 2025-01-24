Джамала зачарувала фото з трьома підрослими синами й чоловіком у стильних образах

Українська співачка Джамала потішила шанувальників сімейною фотосесією.

Багатодітна мама попозувала разом з чоловіком Бекіром і трьома синами-красенями – 6-річним Еміром, 4-річним Селімом і 8-місячним Алімом. Результатами фотосесії Джамала поділилася в Instagram. Для фото на згадку родина обрала образи в однаковій кольоровій гамі. Зокрема, вони приміряли однакові светри.

Джамала з родиною / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала з родиною / Фото: instagram.com/jamalajaaa

До слова, сьогодні, 24 січня, наймолодшому сину 41-річної Джамали виповнилося вісім місяців. Тож виконавиця висловила свої почуття від материнства: "Вісім місяців. Безумовна любов".

Джамала з родиною / Фото: instagram.com/jamalajaaa

У коментарях шанувальники співачки засипали її родину компліментами й побажаннями:

Це прекрасно. І малючки, як мамині жучки. Здоровʼя і сили вашій родині

Класні дуже! Бекір і його футбольна команда

Так приємно бачити, коли людина знайшла саме свою людину і відтворила ще людей. Це чудово: дивишся, і одразу усмішка на обличчі! Нехай це тепло і любов завжди будуть у вашій родині

Нагадаємо, нещодавно ведучий Тімур Мірошниченко показав, яким професійним спортом займається його 3-річний названий син Марсель. Його тренером став олімпійський чемпіон.

Читайте також: