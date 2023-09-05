Джамала зачарувала рідкісними світлинами зі своєю рідною сестрою, з якою дуже схожа

Співачка Джамала зачарувала Мережу кадрами зі своєю старшою сестрою Евеліною.

На своїй сторінці в Instagram виконавиця опублікувала рідкісні світлини з близькою людиною. Сьогодні, 5 вересня, сестра Джамали святкує свій день народження, тож традиційно співачка звернулася до неї публічно.

"Обожнюю дів, мені з тобою, Евеліно, ідеально!", - написала Джамала.

Джамала з сестрою / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала з сестрою / Фото: instagram.com/jamalajaaa

На фото співачка позувала поруч з сестрою, а також ніжно обіймала її за лаштунками свого концерту з альбомом QIRIM, який відбувся у Ліверпулі.

Джамала з сестрою / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала з сестрою / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Окрім того, в сторіз Джамала опублікувала архівні світлини, на яких вони з Евеліною ще зовсім маленькі. Ще з дитинства сестри були дуже схожі, тож співачка запропонувала фанам вгадати, хто з них де зображений у кадрі.

Джамала з сестрою / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала з сестрою / Фото: instagram.com/jamalajaaa

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