Джамала захопила фото з синами-красенями та перед Новим роком звернулася до фанів

Українська співачка Джамала захопила рідкісними фото з синами-красенями і звернулася до прихильників перед Новим роком.

До слова, знаменитість нещодавно влаштувала фотосет, результатом якого ділиться у фотоблогу. Виконавиця разом із синами одягнулася майже в однакове вбрання. Емір-Рахман і Селім-Гірай позували перед камерою в коричневих штанях та вишиванках, а Джамала в спідниці того ж кольору та білій футболці.

Джамала з синами / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Окрім того, артистка перед Новим роком звернулася до прихильників. Знаменитість не стала підбивати підсумки року, що минає, а лише написала побажання на прийдешній 2024 рік.

Джамала з синами / Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Діти, майбутнє, мрії, надії, любов, віра, перемога! Поки без підсумків року… Люблю вас! Дякую вам за цей рік: слідкували, слухали, любили! Слава нашим ЗСУ! З Новим 2024 роком!" – зазначила виконавиця.

Сини Джамали / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Нагадаємо, нещодавно співачка Світлана Тарабарова замилувала фото з помітно підрослими дітьми. Виконавиця також привітала прихильників із прийдешнім Новим роком.

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