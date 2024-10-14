Джамала захопила рідкісним фото з чоловіком і одразу трьома синами-красенями в оригінальних образах

Родина артистки похизувалася патріотичними вбраннями.
Українська співачка Джамала потішила шанувальників родинним контентом.
Так, у своєму фотоблогу виконавиця опублікувала милі знімки зі своєю великою сім'єю. Для імпровізованої фотосесії вдома Джамала разом з родиною одяглася у синьо-жовті спортивні футболки. Ба більше, на одязі, як у справжніх гравців у футбол, були надруковані імена членів родини та порядкові номери – дати їхнього народження.
На домашніх світлинах позує чоловік співачки Бекір Сулейманов і їхні троє підрослих синів – 6-річний Емір-Рахман, 4-річний Селім-Гірай, 4-місячний Алім. Щоправда, наймолодшого синочка подружжя поки приховує від публіки. Тож, на більшості світлин родина позує зі спини. Джамала також вже встигла пожартувати над кількістю чоловіків на фото й порівняла їх зі справжньою футбольною командою.
"Моя маленька футбольна команда", - з гумором підписала кадри виконавиця.
Своєю чергою шанувальники Джамали залишили їй чимало вподобайок під дописом і у коментарях висловили свої емоції від фото:
- Які ж ви всі гарні. Джамала – гордість України і гордість народу
- Вау! Вболіваю за вас
- Як це мило! Ви неймовірні!
- Круто! Прекрасна родина
Нагадаємо, нещодавно співачка Катерина Бужинська вперше за тривалий час розповіла про свою старшу доньку Олену, яка живе окремо. Зірка назвала країну, де мешкає 17-річна дівчина під час війни.
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