Джамала захопила рідкісним фото з чоловіком і одразу трьома синами-красенями в оригінальних образах

Українська співачка Джамала потішила шанувальників родинним контентом.

Так, у своєму фотоблогу виконавиця опублікувала милі знімки зі своєю великою сім'єю. Для імпровізованої фотосесії вдома Джамала разом з родиною одяглася у синьо-жовті спортивні футболки. Ба більше, на одязі, як у справжніх гравців у футбол, були надруковані імена членів родини та порядкові номери – дати їхнього народження.

Джамала з родиною / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Чоловік і сини Джамали / Фото: instagram.com/jamalajaaa

На домашніх світлинах позує чоловік співачки Бекір Сулейманов і їхні троє підрослих синів – 6-річний Емір-Рахман, 4-річний Селім-Гірай, 4-місячний Алім. Щоправда, наймолодшого синочка подружжя поки приховує від публіки. Тож, на більшості світлин родина позує зі спини. Джамала також вже встигла пожартувати над кількістю чоловіків на фото й порівняла їх зі справжньою футбольною командою.

Чоловік і сини Джамали / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала з родиною / Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Моя маленька футбольна команда", - з гумором підписала кадри виконавиця.

Своєю чергою шанувальники Джамали залишили їй чимало вподобайок під дописом і у коментарях висловили свої емоції від фото:

Які ж ви всі гарні. Джамала – гордість України і гордість народу

Вау! Вболіваю за вас

Як це мило! Ви неймовірні!

Круто! Прекрасна родина

Нагадаємо, нещодавно співачка Катерина Бужинська вперше за тривалий час розповіла про свою старшу доньку Олену, яка живе окремо. Зірка назвала країну, де мешкає 17-річна дівчина під час війни.

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