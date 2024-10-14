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Джамала захопила рідкісним фото з чоловіком і одразу трьома синами-красенями в оригінальних образах

Джамала захопила рідкісним фото з чоловіком і одразу трьома синами-красенями в оригінальних образах

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Родина артистки похизувалася патріотичними вбраннями.

Українська співачка Джамала потішила шанувальників родинним контентом.

Так, у своєму фотоблогу виконавиця опублікувала милі знімки зі своєю великою сім'єю. Для імпровізованої фотосесії вдома Джамала разом з родиною одяглася у синьо-жовті спортивні футболки. Ба більше, на одязі, як у справжніх гравців у футбол, були надруковані імена членів родини та порядкові номери – дати їхнього народження.

Джамала з родиною / © instagram.com/jamalajaaa
Джамала з родиною / Фото: instagram.com/jamalajaaa
Чоловік і сини Джамали / © instagram.com/jamalajaaa
Чоловік і сини Джамали / Фото: instagram.com/jamalajaaa

На домашніх світлинах позує чоловік співачки Бекір Сулейманов і їхні троє підрослих синів – 6-річний Емір-Рахман, 4-річний Селім-Гірай, 4-місячний Алім. Щоправда, наймолодшого синочка подружжя поки приховує від публіки. Тож, на більшості світлин родина позує зі спини. Джамала також вже встигла пожартувати над кількістю чоловіків на фото й порівняла їх зі справжньою футбольною командою.

Чоловік і сини Джамали / © instagram.com/jamalajaaa
Чоловік і сини Джамали / Фото: instagram.com/jamalajaaa
Джамала з родиною / © instagram.com/jamalajaaa
Джамала з родиною / Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Моя маленька футбольна команда", - з гумором підписала кадри виконавиця.

Своєю чергою шанувальники Джамали залишили їй чимало вподобайок під дописом і у коментарях висловили свої емоції від фото:

  • Які ж ви всі гарні. Джамала – гордість України і гордість народу
  • Вау! Вболіваю за вас
  • Як це мило! Ви неймовірні!
  • Круто! Прекрасна родина

Нагадаємо, нещодавно співачка Катерина Бужинська вперше за тривалий час розповіла про свою старшу доньку Олену, яка живе окремо. Зірка назвала країну, де мешкає 17-річна дівчина під час війни.

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