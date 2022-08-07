Джамала захопила відео, як її 4-річних син у вишиванці співає "Ой, у лузі червона калина"

Сьогодні, 7 серпня, в Україні святкують День повітряних сил. Артистка Джамала, своєю чергою, вирішила привітати захисників.

Зокрема, в Instagram знаменитість подякувала героям та зазначила, що вони своїми "крилами" захищають маленьких українців.

"Героям Слава! Повітряним силам України! Ви своїми крилами захищаєте наших дітей", - наголосила Джамала.

Також вона опублікувала відео, на якому її 4-річний син Емір-Рахман співає повстанський гімн "Ой, у лузі червона калина". Хлопчина стоїть у вишиванці та старанно промовляє рядки композиції, а зіркова мама допомагає йому впоратися. А поруч стоїть молодший братик і насолоджується їхнім співом.

У коментарях підписники Джамали були приємно здивовані. Зокрема, й MamaRika не стрималася та засипала хлопчиків компліментами. Співачка зазначила, що сини Джамали дуже класні.

"Боже! Які пацани в тебе кльові!", - звернулася до Джамали MamaRika.

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