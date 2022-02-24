Джамала залишилася вдома, Гвоздьова закликає не панікувати: реакція зірок на вторгнення РФ

Українські артисти звернулися до людей.

Від п'ятої ранку після того, як російські війська вторглися на територію України, серед людей паніка і нерозуміння, що робити далі.

Аби трохи заспокоїти шанувальників, українські зірки у фотоблогу активно підтримують українців та розповідають, як у такій ситуації поводяться вони.

Співачка Джамала повідомила, що наразі разом з родиною залишається вдома. Артистка англійською та російською мовами звернулася до шанувальників та знайомих по всьому світу. Джамала закликала росіян не мовчати і виходити на мітинги.

"Україна не хоче війни! Ми за мир! Ми у себе вдома. Не панікуємо і залишаємось сильними."

Святослав Вакарчук

Зберігаємо спокій, холодний розум. Дії кожного - чіткі і зважені. Це надважливо сьогодні. Наша армія на захисті нашої країни. Українці, ми згуртовані, ми сильні, правда за нами. Ми переможемо!"

Ірина Федишин закликала українців зберігати спокій і не панікувати:

"Друзі, тримаймося! Росія о 5:00 пішла у наступ. Залишаємося вдома, довіряємо провіреним джерелам і попри все зберігаємо спокій. Найгірше, що ми можемо зараз зробити - це паніка. Ці дні критично важливі, щоб показати цій скотині, що ніхто нікуди не піде зі свого дому, нікуди не поїде з України.Боже, бережи усіх наших військових, наш народ, нашу Україну", - закликала артистка.

Марина Боржемська:

"Сьогодні, як ніколи тримаємось разом та зберігаємо спокій. Обійміть найдорожчих та скажіть наскільки ви їх любите. Ми сильні та усе подолаємо"

Ілона Гвоздьова

"Господи Бережи нас усіх! Я знаю - це важко, але намагаємось все зберігати спокій і не панікувати. Постарайтеся зібрати свою сім'ю, особисті та найважливіші речі, документи, воду та їжу, зарядіть телефони! Не виїжджайте нікуди і не виходьте без гострої потреби, не створюйте затори і стовпотворіння! Дуже хочу вірити в нашу армію, справедливість та главу держави! Бережіть одне одного"

Маша Єфросиніна

"Пишу, що я відчуваю. Сьогодні вранці я дізналася, як це страшно, коли батько будить своїх дітей словами: "Встаємо, почалася війна!" Але треба зараз якось взяти себе до рук: поговорити з дітьми, читати тільки офіційні джерела новин. Фейки та паніка діють не гірше за ракети. Дихати. Зібрати наскільки можна всіх близьких поруч. Приймати рішення виважено, а не емоційно. Зберігаємо спокій. і поїжте, навіть через силу – їжа притупляє тривогу"

Леся Нікітюк

Катерина Осадча

Сил нашим хлопцям! Ми сильні духом і за нами правда. Не панікуйте. Зберігайте спокій. Ми вдома, на своїй землі"

Оля Полякова

Я вірю в Україну ! Я вірю в українців! Разом ми сила! Ми хочемо миру! Ми хочемо жити, працювати і любити, на своїй землі! В нас своя історія, своя культура, своя мова, своя територія, і своя незалежна країна, і ми їії нікому не віддамо! З нами правда!

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