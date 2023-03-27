Джамала замилувала архівними кадрами з сином у день його народження: "Винна тобі останній рік"

Українська співачка Джамала сьогодні святкує важливу подію у своїй родині - старшому сину артистки Еміру виповнилося п'ять років.

У цей святковий день виконавиця зворушливо звернулася до дитини та привітала його з днем народження. До теплих слів зіркова мама додала миле відео з архівних кадрів з Еміром у Instagram.

"Мені здається, я любила тебе завжди! Навіть до твоєї появи! Вже п'ять! Як? З твоїм днем народження! Коли ти народився, зрозуміла, який вигляд має абсолютна любов! І не уявляю своє життя без тебе. Якщо б в мене запитали, як виглядає 100% щастя – я би показала це відео. Спочатку в мене було 10 годин спогадів у цих відео. Тоді година, яку я ледь зібрала в 5 хвилин", - підписала кадри Джамала.

Також співачка зізналася, що дуже вдячна сину за те, як він витримав останній рік, який був складний для кожного. Джамала пообіцяла синові, що буде намагатися бути поруч частіше.

"Поки це все монтувала, я зрозуміла, що винна тобі останній рік… Так, він не схожий на твої перші чотири… Так, мало мене в ньому було. Знай, це не з моєї провини. А те, як ти показав себе під час нашого важкого шляху, після початку великої війни, назавжди залишиться у моїй пам‘яті. Ти найхоробріший та найрозумніший хлопчик! Але, де б я не була, і що б я не робила – завжди тримаю твою посмішку перед собою. Ти мій мотиватор бути кращою і перемогти! Перемогти в усіх сенсах. Хочу, щоб ти був найщасливішим. Як і всі діти, які вже знають слово "війна" і говорять про свій дім щодня", - звернулася до сина співачка.

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