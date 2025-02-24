Джамала замилувала фото 9-місячного сина з нагоди особливої дати

Українська співачка Джамала, яка нещодавно показувала себе в юності з мамою, вперше за тривалий час показала наймолодшого сина Аліма.

У фотоблогу виконавиця опублікувала фото Аліма з особливої нагоди. Сьогодні, 24 лютого, хлопчику виповнилося дев'ять місяців. І вже традиційно Джамала влаштувала імпровізовану фотосесію вдома. Зокрема, зазнімкувала синочка зі святковою листівкою, де написано його вік, і поділилася з фанами.

На зображенні іменинник постає у джинсах та футболці. Щоправда, знаменитість поки що не показує обличчя Аліма, тож приховала його листівкою. Проте помітно, що малюк уже значно підріс.

Син Джамали / Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Моє все", — лаконічно підписала виконавиця.

Зазначимо, разом з чоловіком Бекіром співачка виховує трьох синів: 6-річного Еміра, 4-річного Селіма і 9-місячного Аліма.

Нагадаємо, цьогоріч 24 лютого українці також згадують пам'ятний день в нашій історії. Так, у день третіх роковин повномасштабного вторгнення Білик, Ребрик, Могилевська та інші зірки поділилися своїми роздумами про війну.

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