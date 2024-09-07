Джамала замилувала фото з 3-місячним сином й показалася з ним на гастролях у Норвегії: "Алім в шоці"

Артистка відкрила для себе нову країну.
Українська співачка Джамала попри новий статус багатодітної мами не скасовує робочих планів.
Зокрема, у своєму фотоблогу артистка поділилася, що вже прибула до Норвегії, де незабаром у неї відбудеться сольний концерт. До того ж з собою на гастролі Джа взяла крихітного сина Аліма, якому нещодавно виповнилося три місяці. Разом вони вирушили на прогулянку норвезьким містом Драммен, адже це їхній перший візит цієї країни.
Так, зірка наробила світлин наодинці та з маленьким Алімом на руках. Джамала зізнається, що вперше за довгий час вона сповна насолодилася спокоєм без постійних повітряних тривог і чистим повітрям в оточенні неймовірної природи Норвегії.
"Ні тривог, ні генераторів. В такі моменти мені хочеться плакати за нас всіх і згадати, наскільки це чудово жити без війни. Давно в мене було такого тихого ранку. Давно я не дозволяла собі таких фото. Дихати. Алім в шоці від настільки чистого повітря. Хочу, щоб всі жили життя", - зворушила співачка.
Нагадаємо, нещодавно Джамала розповіла, як її решта двоє синів реагують на її часті концерти.
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