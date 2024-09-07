Джамала замилувала фото з 3-місячним сином й показалася з ним на гастролях у Норвегії: "Алім в шоці"

Українська співачка Джамала попри новий статус багатодітної мами не скасовує робочих планів.

Зокрема, у своєму фотоблогу артистка поділилася, що вже прибула до Норвегії, де незабаром у неї відбудеться сольний концерт. До того ж з собою на гастролі Джа взяла крихітного сина Аліма, якому нещодавно виповнилося три місяці. Разом вони вирушили на прогулянку норвезьким містом Драммен, адже це їхній перший візит цієї країни.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Так, зірка наробила світлин наодинці та з маленьким Алімом на руках. Джамала зізнається, що вперше за довгий час вона сповна насолодилася спокоєм без постійних повітряних тривог і чистим повітрям в оточенні неймовірної природи Норвегії.

"Ні тривог, ні генераторів. В такі моменти мені хочеться плакати за нас всіх і згадати, наскільки це чудово жити без війни. Давно в мене було такого тихого ранку. Давно я не дозволяла собі таких фото. Дихати. Алім в шоці від настільки чистого повітря. Хочу, щоб всі жили життя", - зворушила співачка.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Нагадаємо, нещодавно Джамала розповіла, як її решта двоє синів реагують на її часті концерти.

Читайте також: