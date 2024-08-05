Джамала замилувала фото з підрослим двомісячним сином і звернулася до фанів з важливим проханням

Українська співачка Джамала замилувала фото з двомісячним сином та зробила важливий допис для жінок.

Так, від 1 по 7 серпня у світі триватиме Всесвітній тиждень грудного вигодовування. Тож, виконавиця у своєму Instagram підтримала матусь, які годують дітей грудьми. Артистка нагадала, який це нелегкий труд. Також співачка закликала підтримувати матерів та говорити їм слова вдячності та підтримки.

"Це такий труд. У Всесвітній тиждень грудного вигодовування підтримай всіх матерів, яким сьогодні особливо потрібні теплі слова, турбота та атмосфера розуміння", - звернулася до підписників Джа.

Джамала з наймолодшим сином / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Разом з тим співачка опублікувала фото з двомісячним сином. Артистка поділилася, як Алім Сеіт-Бекір помітно підріс. Щоправда, обличчя малюка виконавиця не квапиться показувати.

Зазначимо, у травні Джамала стала багатодітною матусею. В одному із пологових Києва артистка народила третього сина. Тепер зірка разом зі своїм чоловіком виховує Еміра-Рахмана, Селіма-Гірая та Аліма Сеіт-Бекіра.

Нагадаємо, цьогоріч у травні матусею також стала ведуча Іванна Онуфрійчук. Знаменитість вже розсекретила, як виховує сина із чоловіком-іноземцем.

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