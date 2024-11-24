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Джамала замилувала фото з трьома підрослими синами в особливий для неї день

Джамала замилувала фото з трьома підрослими синами в особливий для неї день

Джамала з синами / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Співачка зворушливо звернулася до наймолодшого сина.

Українська співачка Джамала розповіла про свято у родині.

Сьогодні, 24 листопада, її наймолодший син Алім святкує перші шість місяців життя. Тож багатодітна мама в Instagram присвятила допис хлопчику й на рідкісних світлинах замилувала, як швидко він підріс. Зокрема, показала знімки з пологового щойно малюк народився й порівняла їх зі свіжими кадрами.

Джамала з синами / © instagram.com/jamalajaaa
Джамала з синами / Фото: instagram.com/jamalajaaa
Джамала з синами / © instagram.com/jamalajaaa
Джамала з синами / Фото: instagram.com/jamalajaaa
Джамала з синами / © instagram.com/jamalajaaa
Джамала з синами / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Крім того, на деяких знімках Джамала показала одразу трьох своїх синів, які граються з найменшим братиком. Щоправда, поки що артистка не готова повністю показувати Аліма. Тому його обличчя на всіх фото закрите або ж повернуте від об'єктиву.  

Джамала з синами / © instagram.com/jamalajaaa
Джамала з синами / Фото: instagram.com/jamalajaaa
Джамала з синами / © instagram.com/jamalajaaa
Джамала з синами / Фото: instagram.com/jamalajaaa
Джамала з синами / © instagram.com/jamalajaaa
Джамала з синами / Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Аліму сьогодні шість місяців. Але я взагалі не розумію, як ми жили без тебе. Ти наше сонце, яке зігріває в будь-яку погоду", - розчулила знаменитість.

У коментарях підписники та друзі родини вже привітали родину Джамали та її сина зі святом, побажавши миру.

  • Так тішуся, коли бачу ваші дописи про сім'ю та діток! Ви дуже хороша мама і багато робите! Дякую вам шалено!
  • Щасливого та безпечного дитинства йому
  • Це прекрасно. Вітаємо та бажаємо тихого мирного неба Вашим діткам та нам всім
  • Щастя та здоровʼя чудовій мамі та малючкам

Нагадаємо, нещодавно ведуча Катерина Осадча також ділилася фото одразу з трьома синами. Зірка також привітала їх з особливою датою.

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