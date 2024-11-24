Джамала замилувала фото з трьома підрослими синами в особливий для неї день

Українська співачка Джамала розповіла про свято у родині.

Сьогодні, 24 листопада, її наймолодший син Алім святкує перші шість місяців життя. Тож багатодітна мама в Instagram присвятила допис хлопчику й на рідкісних світлинах замилувала, як швидко він підріс. Зокрема, показала знімки з пологового щойно малюк народився й порівняла їх зі свіжими кадрами.

Джамала з синами / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала з синами / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала з синами / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Крім того, на деяких знімках Джамала показала одразу трьох своїх синів, які граються з найменшим братиком. Щоправда, поки що артистка не готова повністю показувати Аліма. Тому його обличчя на всіх фото закрите або ж повернуте від об'єктиву.

Джамала з синами / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала з синами / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала з синами / Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Аліму сьогодні шість місяців. Але я взагалі не розумію, як ми жили без тебе. Ти наше сонце, яке зігріває в будь-яку погоду", - розчулила знаменитість.

У коментарях підписники та друзі родини вже привітали родину Джамали та її сина зі святом, побажавши миру.

Так тішуся, коли бачу ваші дописи про сім'ю та діток! Ви дуже хороша мама і багато робите! Дякую вам шалено!

Щасливого та безпечного дитинства йому

Це прекрасно. Вітаємо та бажаємо тихого мирного неба Вашим діткам та нам всім

Щастя та здоровʼя чудовій мамі та малючкам

Нагадаємо, нещодавно ведуча Катерина Осадча також ділилася фото одразу з трьома синами. Зірка також привітала їх з особливою датою.

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