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Джамала замилувала кадрами зі своїм молодшим сином та показала себе вагітною

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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32к
Час на прочитання
1 хв
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Джамала замилувала кадрами зі своїм молодшим сином та показала себе вагітною

Джамала з синами / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Хлопчику виповнилося три роки.

Співачка Джамала розчулила Мережу кадрами зі своїм молодшим сином Селімом-Гераєм, який 19 червня святкує свій день народження. 

Зіркова мама зворушливо звернулася до хлопчика у своєму Instagram та привітала його з 3-річчям. До своїх слів Джамала додала архівне фото, на якому ніжно пригортає сина до грудей. 

"Мій малюк. Sevem seni. Люблю до нестями. Вже три! Мчу до тебе на всіх літаках. Ти мій, та без вагань своє життя i все, ким я була віддала би я, віддала б я, віддала б я, щоб ти посміхнувся мені", - написала Джамала.

Джамала з сином / © instagram.com/jamalajaaa
Джамала з сином / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Також співачка пригадала свою вагітність та перші миті з молодшим сином. У сторіз Джамала показала милі сімейні кадри з животиком та вже після народження Селіма. Виконавиця навіть встигала брати дитину на свої виступи.

© instagram.com/jamalajaaa
Фото: instagram.com/jamalajaaa
© instagram.com/jamalajaaa
Фото: instagram.com/jamalajaaa

Нагадаємо, що співачка Джамала має двох синів - Еміра-Рахмана та Селіма-Герая - від бізнесмена Сеіта-Бекира Сулейманова.

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Дата публікації
Перегляди
32к
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