Джамала замилувала рідкісними кадрами двох помітно підрослих синів-красенів у вишиванках

Українська співачка Джамала вперше за тривалий час показала помітно підрослих синів-красенів від свого чоловіка Бекіра Сулейманова.

Так, старший син Емір-Рахман і молодший Селім-Гірай постали у відео на сторінці в Instagram їхньої мами. Джамала похизувалася своїм шанувальникам традиційними українськими вбраннями дітей. Хлопці одягнули вишиванки з вишитим синім орнаментом посередині та на манжетах. До того ж Емір і Селім були в штанах однакового кольору.

Сини Джамали / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Сини Джамали / Фото: instagram.com/jamalajaaa

У цей час, коли співачка показувала образи синів, вони завзято гралися на дивані.

Сини Джамали / Фото: instagram.com/jamalajaaa

До того ж артистка зізналася, що майже два роки не робила жодних фотосесій для своїх дітей. І додала, що дещо шкодує про це. Оскільки за такий короткий проміжок часу сини змінилися до непізнаваності.

"Я два роки не робила професійних світлин з цими двома. А вони так швидко ростуть", - написала Джамала.

Нагадаємо, нещодавно Джамала отримала важливу нагороду Турецької всесвітньої жіночої спілки. Співачка зробила вагомий внесок у кримськотатарську культуру. Знаменитість вже відреагувала на таке визнання.

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