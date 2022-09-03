Джамала замилувала відео з маленькими синами, що зараз живуть в іншій країні

Зараз Джамала перебуває у Варшаві, де бере участь у польському проєкті "Танці з зірками". Натомість родина співачки тимчасово живе по різних країнах.

У сторіз в Instagram Джамала показала, як спілкується зі своєю малечою по відеозв'язку. Милі кадри зі дітьми зворушили шанувальників.

Джамала з сином / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Зворушливе відео виконавиця доповнила піснею "Сумую" зі свого репертуару.

Джамала з сином / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Нагадаємо, що зараз сини співачки, 4-річний Емір-Рахман і 2-річний Селім-Гірай, через війну в Україні тимчасово живуть із сестрою Джамали у Туреччині. Як раніше пояснила переможниця "Євробачення-2016", наразі у неї немає змоги зручно організувати побут та навчання для дітей у Польщі, тому родина вирішили поки довірити малечу тітці.

У той же час чоловік Джамали, економіст Сеїт-Бекір Сулейманов, залишився в Києві. Нещодавно співачка розповіла, як коханий відреагував на її участь у польських "Танцях з зірками".

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