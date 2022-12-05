Джамала заспівала із легендарним гуртом U2 і виконала гімн України на премії Kennedy Center Honors

Українська співачка Джамала заспівала на одній сцені зі легендарним ірландським гуртом U2, а також виконала гімн України на головній премії у Америці - Kennedy Center Honors.

Виконавиця стала одною з гостей престижної церемонії, на якій вже встигла познайомитися із Джулією Робертс, Джорджем Клуні, а також світовими політиками.

Однак на цьому візит до Америки у співачки не закінчився. У своєму Instagram Джамала поділилася цікавими подробицями поїздки.

Джамала на премії Kennedy Center Honors / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Українська артистка змогла заспівати із всесвітньо відомим музикантами, а також виконати гімн України на сцені Центру Кеннеді.

"Нарешті можу з вами поділитися деталями мого візиту в Штати, тому що до цього івент мав бути сюрпризом абсолютно для всіх. Я була запрошена заспівати легендарну пісню "Walk On" групи U2 разом із Hozier та Brandi Carlile на головній події року в Америці — 45th Annual Kennedy Center Honors. Мені випала честь розділити сцену з беззаперечними легендами музичної історії, виконуючи хіт феноменального гурту U2. Назавжди запам'ятаю слова Bono: "Коли слухав твій спів — відлетів у космос". Зізнаюся, під час виконання я почувалася так само", - поділилася Джамала.

Джамала та U2 / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Але найголовніше, за словами співачки, те, що вона мала змогу говорити про війну в Україні та привернути увагу світу до цих жахливих подій.

"Найважливіше для мене сьогодні те, що ми знову говорили про наш дім. Разом із піснею U2 я виконала український гімн, а з тим нагадала тритисячній залі про темряву та щоденні обстріли. Про те, що росія робить із нашим життям. Вдячна безмежно за можливість бути почутою. Підтримка в залі й за кулісами дарує неабияку впевненість у тому, що ми в цій боротьбі не сам на сам із ворогом. Про нас не мають права забути", - сказала Джамала.

Джамала на премії Kennedy Center Honors / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала на премії Kennedy Center Honors / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Побачити виступ співачки разом із легендарними музикантами глядачі зможуть 28 грудня під час трансляції заходу на телебаченні у США.

Джамала з Опрою Вінфрі / Фото: instagram.com/jamalajaaa

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