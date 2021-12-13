Джамала заявила про наміри випустити дуетну пісню з Måneskin

Артистка хоче випустити спільну пісню з переможцем "Євробачення".

Співачка Джамала вже встигла записати чимало спільних треків як з українськими виконавцями, так і з зарубіжними.

До слова, співачка випускала спільні пісні з такими артистками: alyona alyona, Cape Cod, Koloah, TAYANNA, Jah Khalib, Pianoбой, DakhaBrakha та ін.

Втім, Джамала говорить, що втомилась від колаборацій.

"Я втомилась від колаборацій. Бо колаби – це завжди поєднання артистів та їхніх менеджментів", - поскаржилась зірка.

Втім, Джамала говорить, що залюбки випустила б дует з якимось переможцем "Євробачення". Артистка не проти заспівати з Måneskin. Вона сподівається, що найближчим часом їй вдасться це зробити.

Måneskin / instagram.com/maneskinofficial

"Я одного дня зрозуміла, що в мене досі немає спільного треку з якимось переможцем "Євробачення". Я б зробила залюбки колаб з Måneskin. Сподіваюсь, що найближчим часом я все ж таки щось зроблю", - поділилась Джа на YouTube-каналі Маші Виноградової.

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