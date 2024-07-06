Джамала шокувала, як окупанти розкрадають майно її батьків у Криму: "Копаються у батьківських речах"

Українська співачка Джамала довела до сліз історією, як РФ цинічно знущається над життям її роду.

Сьогодні, 6 липня, Джамала повідомила, що дім її батьків у Криму остаточно забрали окупанти без жодного права на те. Артистка зазначила, що жодне покоління не обходилося без страждань, спричинених державою-терористкою. І просто у цю мить росіяни вкотре вдалися до злочину й розкрадають дім її батьків у Криму.

Окупанти остаточно відібрали дім батьків Джамали / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Водночас Джамала у фотоблогу опублікувала низку світлин з рідними та розповіла, що всі її спогади з дитинства пов’язані з Кримом, який для неї є місцем сили. Виконавиця наполягає на справедливості для окупаційної влади й щиро сподівається на покарання всіх злочинців. Тож, наголосила, що не буде мовчати.

"Вони забрали будинок! Якщо у світі є справедливість – Росія за все відповість! За всі наші сльози, за наших рідних і знайомих, за наші будинки, за нашу землю. Усе, що в мене є, – моє дитинство, мої спогади, які намагаюся берегти. І сьогодні ці спогади забирають. Копаються в батьківських речах, у родинних архівах. Уже стільки поколінь ми не можемо залишити нічого своїм дітям. Бо злочинці знову приходять у наш дім. Знищують, руйнують, відбирають, крадуть. Просто в цю мить вони забирають те, чим жили мої батьки. Над чим так важко працювали і власними руками, кров'ю і потом будували. Вони забрали навіть не в мене. А в моїх батьків. Усе, що я можу зробити сьогодні, – не мовчати. І не мовчатиму!", – наголосила Джамала.

Окупанти остаточно відібрали дім батьків Джамали / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Нагадаємо, вперше чутки про крадіжку росіянами всього майна Джамали в Криму почали ширитися на початку червня. Згодом артистка прокоментувала та підтвердила інформацію. Ба більше, зірка назвала злочинний план окупантів на цей будинок.

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