Джамала здобула престижну нагороду від Атлантичної ради США: "Досі складно повірити"

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну співачка Джамала їздить країнами світу, дає благодійні концерти та публічно говорить про звірства, які чинять російські окупанти.

Всі ті зусилля, які робить виконавиця, запримітили в Атлантичні ради США. Джамала сьогодні, 12 травня, у Вашингтоні отримала престижну "Нагороду за визначне лідерство артиста".

Співачка отримала нагороду за боротьбу за захист української культури та самобутності під час російського вторгнення.

"Я прийняла нагороду від імені всіх українських артистів, що використовують cвій голос, аби розказати про злочини, що вчиняються Росією в Україні. Щодня доносять правду і підсилюють підтримку нашої країни, оберігають нашу культуру та демонструють її унікальність. Це наша спільна боротьба й наші спільні маленькі перемоги", - зазначила знаменитість.

Джамала зазначила, що цей захід дуже важливий, адже там були присутні світові лідері. Співачка ж, своєю чергою, використала шанс розповісти про війну, зокрема, про порятунок людей з Маріуполя.

"Важливість цього заходу і в масштабності. Адже долучаються найвпливовіші люди світу: чинні та колишні глави держав, посли, бізнесмени, відомі артисти та журналісти топових медіа. Використала шанс розповісти про війну особисто та озвучити найголовніше: треба рятувати Маріуполь", - додала Джамала.

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