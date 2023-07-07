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Джамала зізналась, що мала вести "Євробачення" замість Юлії Саніної

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
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957
Час на прочитання
1 хв
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Джамала зізналась, що мала вести "Євробачення" замість Юлії Саніної

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Артистка пояснила, чому відмовилася бути ведучою конкурсу в Ліверпулі.

Українська співачка Джамала поділилася, що їй пропонували вести "Євробачення-2023" у Ліверпулі.

Однак виконавиця відмовилася бути ведучою конкурсу. Як пояснила артистка, до "Євробачення" треба було ретельно готуватися, а це зайняло б чимало часу. Саме тоді Джамала готувала музичний альбом QIRIM. Якби артистка погодилася вести конкурс, то прем'єру платівки довелося б відкласти.

"Мені пропонували вести "Євробачення". Але я розуміла, що це буде нереально. Мені треба було обирати і повністю скасувати прем'єру альбому QIRIM. Там жорстка підготовка була. Ми бачили, скільки праці в це вклала Юля, і мала неймовірний вигляд", - розповіла Джамала "Музвару".

Виступ гурту The Hardkiss на
Виступ гурту The Hardkiss на "Євробаченні-2023" / Фото: скриншот з відео

Врешті місце ведучої посіла солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна. Джамала переконана, що її колега за сценою гарно впоралася зі своєю роботою. Тим часом сама співачка теж з'явилася на сцені "Євробачення-2023". Артистка у фіналі конкурсу виконала пісню "1944".

Джамала на сцені
Джамала на сцені "Євробачення-2023" / Фото: eurovision.tv

Нагадаємо, нещодавно Джамала показала фото зі свого весілля. На знімку щаслива виконавиця виконувала весільний танець із батьком, якому 6 липня виповнилося 70 років.

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Стаття з добірки новин:
Євробачення 2023
Дата публікації
Перегляди
957
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