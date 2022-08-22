Джамала зізналась, як чоловік відреагував на її участь у польських "Танцях з зірками"

Цьогоріч виконавиця Джамала погодилася взяти участь у польських "Танцях з зірками".

Та місія у артистки зовсім не розважальна. Під час своїх виступів знаменитість збиратиме кошти для допомоги Україні. А процедура відбуватиметься наступним чином – поки Джамала виступає на паркеті, глядачі можуть надсилати донати. Тому для співачки вкрай важливо протриматися якнайдовше на шоу.

Джамала з партнером у "Танцях з зірками" Польща / Фото: instagram.com/jamalajaaa

"В історії "Танців з зірками" вперше така подія, коли вони збирають гроші під час ефірів: збирають гроші для України, збирають гроші для українців, які постраждали від російської агресії. Для мене це захоплення", - розповіла Джамала в ефірі "Сніданку з 1+1".

Джамала з партнером у "Танцях з зірками" Польща / Фото: instagram.com/jamalajaaa

До речі, артистка також зізналась, як її чоловік відреагував на участь у проєкті. Якщо ж коханий артистки не був у захваті від того, що Джамала танцювала минулого року на паркеті "Танців з зірками" в Україні, то цього разу реакція була зовсім іншою. Спочатку чоловік артисти сприймав це дуже обережно, то нині ж він зрозумів настільки це важливо, першою чергою для України.

Джамала з чоловіком / Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Так, як мій чоловік – мій менеджер і частина моєї команди, він від початку повномасштабної війни робив зі мною кожен мій крок дистанційно, а іноді - виїжджав. Він сприймав це спочатку дуже обережно. Майже три місяці ми обговорювали різні моменти – від одягу до пісень та настрою, з яким я приходжу на танці. І він сприймав це так само зовсім інакше, аніж українські "Танці з зірками". У нього немає підстав для ревнощів, бо він знає, що я його дуже люблю", - поділилася Джамала.

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