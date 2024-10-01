Джамала зізналася, куди витратить понад 400 тис. грн з отриманої Шевченківської премії

Українська співачка Джамала висловилася про фінансову нагороду, яку їй вручила держава.

Так, ще у березні артистка отримала відзнаку Національної премії імені Тараса Шевченка за свій фольклорний альбом Qirim. Як відомо, премія передбачає грошову винагороду. Цього року кожен переможець зміг отримати по 429 тис. грн. Своєю чергою, Джамала у коментарі "Музвару" повідомила, що кошти не витрачатиме на себе. І пояснила, що планує їх вкласти у реалізацію освітнього проєкту. Зокрема, прагне замість російськомовних пісень у навчальних закладах України запропонувати ноти власних пісень з альбому Qirim. Зірка зізнається, що розробка й друк примірників коштують чимало, але вона все одно готова вкладати і свої гроші.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Зараз у музичних школах, училищах, консерваторіях прибрали російськомовний репертуар, якого у нас було дуже багато. Я маю за мету зробити ноти альбому "QIRIM". Тому що там є все – музика, аранжування, пісні просто надвокальні. Не те, що з ними екзамени можна складати, а й вступати до найпрестижніших вишів, бо це не кожен може заспівати. Маю на увазі, що технічні вимоги є, що й треба. Тобто можна зробити ноти. Ми займаємося цим. Але, на жаль, цих коштів не вистачить, але мені дуже хочеться зробити це й подарувати все одно", - розповіла артистка.

Нагадаємо, нещодавно Джамала випустила найдовший український кліп і показала архівні відео зі свого дитинства з родиною.

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