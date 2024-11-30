Джамала зізналася, як знаходить час побути з чоловіком наодинці без трьох дітей

Українська співачка Джамала, яка нещодавно з Дмитром Монатіком презентувала пісню "Кличу", розповіла про баланс у своєму особистому житті.

За словами виконавиці, під час війни вона ще більше почала приділяти увагу трьом синам. Однак поміж тим вона знаходить час і для себе. Зокрема, займається спортом чи дивиться фільми. До того ж, за словами Джамали, інколи їй з чоловіком вдається побути наодинці. У такому разі співачка звертається по допомогу до бабусі з дідусем, а також няні.

Сини Джамали / Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Робота на самоті – це практично неможливо. Мені здається, взагалі з початком повномасштабного вторгнення стало відсутнім поняття особистого простору. Тому що дійсно ти не можеш вимкнутися, не можеш відлучитися, бо ти маєш 24/7 знати, де твої діти. Побути трішки на самоті можна знову ж таки під час заняття спортом, або передивляючись фільм чи серіал. Іноді на вихідних ми з чоловіком віддаємо дітей бабусі з дідусем, молодший може побути з нянею, і в це час, хоч і ненадовго, але вдається побути на самоті", - розповіла зірка в інтерв'ю NV.

Нагадаємо, нещодавно політик Дмитро Кулеба розповів, чим під час війни займаються його двоє дітей.

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