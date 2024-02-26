Джамала знялася у документальному фільмі й показала рідкісні кадри з дітьми у перші миті війни

Українська співачка Джамала у другу річницю повномасштабного вторгнення розповіла оголосила про світову прем'єру документального фільму "Пісні Свободи".

У стрічці, знятій за ініціативи "Голосу Америки", розповідається про Джамалу та війну в Україні. Зокрема, до картини увійшли ексклюзивні кадри з особистого архіву української співачки, зафільмовані у перші миті повномасштабного вторгнення на її телефон.

Окрім того, фільм "Джамала: Пісні Свободи" містить сцени, зняті безпосередньо журналістами американської служби відео в Україні у таких містах, як Буча, Ірпінь та Київ. Також, журналісти вирушають зі співачкою за кордон, де вона виступає на світових майданчиках, збирає кошти на допомогу Україні та розповідає світові про свою Батьківщину.

"Це документальне кіно за ініціативою "Голосу Америки" не про мене, воно про кожного з нас. У кожному кадрі цього фільму те, що переживають українці вже два роки. Тут, про історію з початку повномасштабного вторгнення росією, про ці два роки втрат, болю, страждань, очікувань та невизначеності. Але водночас, цей фільм – про нашу відчайдушну боротьбу за свою свободу. Кожен з нас, на своєму місці, намагається робити все залежне, щоб пришвидшити нашу перемогу. Донатимо, збираємо кошти, волонтеримо, рятуємо, відбудовуємо, захищаємо і ми обов'язково переможемо!", - коментує стрічку Джамала.

До слова, англомовна версія фільму "Джамала: Пісні Свободи" доступна на платформах "Голос Америки".

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