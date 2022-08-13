Джамала зворушила піснею-присвятою усім, хто допомагає українцям за кордоном – відео

Українська співачка Джамала разом із МЗС України та Banda Agency представила нову пісню Thank you, stranger, яку присвятила усім людям за кордоном, хто прихистив українських біженців під час війни.

Герої кліпу згадують моменти від початку війни, шлях за кордон, доброту іноземців, їхню гостинність, життя в нових умовах та мрії повернутися додому.

Зауважимо, від початку війни Росії проти України країни-сусіди прихистили вже майже 6 мільйонів українців.

"Пісня сповнена сподівань на світлі та теплі дні. Такі зазвичай настають після найтемніших ночей. В нашому житті. В історії. Thank You, Stranger — для мене — це подяка мільйонам жителів сусідніх країн, які відкрили свої домівки й серця протягом повномасштабного вторгнення Росії в Україну", — зазначила Джамала.

У телемарафоні "Єдині новини" Джамала поділилася ідеєю створення пісні. Так, вона зазначила, що 24 серпня виповниться пів року, як вона не перебуває вдома. У перший день повномасштабної війни зірки з дітьми виїхала до сестри до Туреччини.

Відтоді зірка щодня долучається до співпраці з проєктами, волонтерськими організаціями та благодійними фондами, дає концерти, інтерв'ю.

"Уявіть собі кількість людей, яка дійсно допомагала. За ці пів року я об'їздила понад 20 країн, співпрацювала з великою кількістю людей, які збирали кошти. Понад 90 мільйонів доларів зібрали для України. І мені, повірте, було що їм сказати. Мій засіб – написати і заспівати пісню", – поділилася зірка.

Джа додала, що відчуває вдячність за доброту та допомогу іноземців.

Зауважимо, також в рамках кампанії кожен українець зможе подякувати тим, хто допоміг їм протягом війни, піснею чи листівкою. Для цього потрібно перейти на сайт jamala.ua та заповнити форму. Протягом наступних двох тижнів Джамала виконає фрагмент нового синглу спеціально для вашого адресата у Instagram-stories або ж відправить листівку.

Нагадаємо, MONATIK представив запальну кавер-версію на пісню Миколи Мозгового "Дивна ніч". Трек вийшов динамічним і танцювальним.

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