Джамалі викликали швидку перед концертом у Польщі, артистці різко стало зле

Стан артистки погіршився після того, як вона поснідала в аеропорту.

Українська співачка Джамала наразі перебуває у Європі з благодійними концертами на підтримку України.

Втім, один з виступів зірки міг так і не відбутися. Як поділилася виконавиця на сторінці в Instagram, її концерт в Жешуві, Польща був під загрозою після того, як їй різко стало зле.

За словами Джамали, вона стала почуватися погано після того, як поснідала в аеропорту в Польщі:

"За 15 хвилин до виходу було ось так. Думала, як зібратися. Зрозуміла, що можу тільки лежати. Було погано… З'їла вранці сніданок в аеропорті. P.S. Лежала на унікальному дивані з коробок, іншого місця не було. Викликали швидку, вони поїхали. На жаль, укол зробити не вдалось", - розповіла про інцидент Джамала.

Джамалі стало зле перед концертом у Польщі / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамалі стало зле перед концертом у Польщі / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Ситуацію врятували помічники співачки, які вчасно дали їй необхідні ліки, які вона випила у правильній послідовності. Після цього артистці стало краще, і вона не лише таки вийшла на сцену, а ще й заспівала двічі.

Джамалі стало зле перед концертом у Польщі / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Нагадаємо, раніше неприємна ситуація просто під час концерту сталася з колегою Джамали, співаком Артемом Пивоваровим. Артист під час виступу серйозно пошкодив ногу, йому негайно викликали швидку.

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