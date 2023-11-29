Джамалу заочно заарештували в Росії: відома цинічна причина

Українську співачку Джамалу заочно заарештували в країні-агресорці Росії.

Як пишуть російські пропагандисти, відповідне рішення вже ухвалив московський суд. Причина арешту виконавиці неабияк цинічна. Співачку звинувачують в тому, що вона поширювала "фейки" про злочини російських окупантів на території України.

Ба більше, у РФ навіть посилаються на конкретні слова Джамали, які вона опублікувала в Instagram 4 квітня минулого року. Тоді Київська область вже була звільнення від окупантів. Українці були шоковані, що після себе залишили загарбники, як вони катували мирне населення, ґвалтували та вбивали невинних людей. Паралельно окупанти все руйнували на своєму шляху та крали цінні речі.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала тоді опублікувала фото зі звільнених Бучі, Ірпеня та Гостомеля та розповіла про злочини російських військових.

"Поки світ говорить, а не діє, діють російські кати. Ґвалтують 10-річних дівчат, розважаються тортурами мирних людей у підвалах та розстрілами всіх навколо…стареньких, жінок, дітей. Кожне звільнене від окупантів місто — величезна братська могила. Тільки в Бучі померло близько 400 людей", - писала у квітні минулого року співачка.

Нагадаємо, у середині жовтня в РФ Джамалу оголосили в розшук. Тоді теж її звинувачували в поширенні "фейків" про окупантів. Співачка тоді говорила, що російський розшук жодним чином на неї не вплинув, а от рідні артистки хвилювалися за її безпеку.

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