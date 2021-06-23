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Джанабаєва показала рідкісне фото із підрослими синами від Меладзе: "Молодший – копія тата"

Джанабаєва показала рідкісне фото із підрослими синами від Меладзе: "Молодший – копія тата"

Джанабаєва показала рідкісне фото із підрослими синами від Меладзе: "Молодший – копія тата"

instagram.com/albinadzhanabaeva

Сім'я влаштувала стильну фотосесію.

Російська співачка та дружина Валерія Меладзе, Альбіна Джанабаєва поділилася з фанами рідкісним сімейним фото.

На світлині, яку знаменитість запостила у своєму Instagram, виконавиця позувала із синами – 17-річним Костянтином і 6-річним Лукою та зірковим чоловіком. Сім'я постала в однакових вбраннях – білих сорочках та джинсах.

© instagram.com/albinadzhanabaeva
instagram.com/albinadzhanabaeva

Кадр Альбіна оприлюднила з нагоди дня народження Меладзе. 23 червня артисту виповнюється 56 років.

"З днем народження, коханий! Будь щасливий!" – привітала коханого Джанабаєва.

У коментарях фани долучилися до привітань та оцінили рідкісне спільне фото. До слова, артистка вперше показала Луку у стрічці свого фотоблогу.

  • Яке фото!
  • Такі всі красиві
  • Альбіно, у вас найкрасивіші чоловіки
  • Лука! Вперше! Чудовий хлопець
  • У старшого сина очі мамині. А молодший – копія тата.

Нагадаємо, нещодавно Альбіна Джанабаєва із синцями під очима показала, як годує новонароджену грудьми. Співачка зняла відео зі своїм зірковим чоловіком.