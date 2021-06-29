Джанлука Ваккі 13 років тому і зараз: бізнесмен шокував змінами у зовнішності

Фани зазначили, що зараз бізнесмен має молодший вигляд.

Італійський бізнесмен Джанлука Ваккі, більш відомий як "мільйонер-танцівник", своїм зовнішнім виглядом зводить з розуму жінок у всьому світі.

Татуйований 53-річний красень, тілу якого можуть позаздрити молоді чоловіки, обожнює танцювати та спорт, якому щодня приділяє по дві години у спортзалі. Однак так було не завжди. Доказом цьому є світлина 13-річної давнини, на якій Ваккі важко впізнати.

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На кадрі, яким поділився Instagram-акаунт "Зірковий шлях", Джанлука постає у чорному класичному костюмі, блакитній сорочці та з краваткою. Тоді Ваккі носив волосся трохи вище плечей, яке акуратно зачісував назад. Шанувальники чесно зізналися, що ледь впізнали "мільйонера-танцівника".

instagram.com/zirkovyi_shlyah

Як би дивно це не здавалося, але на другому фото він має молодший вигляд

Таке відчуття, що дві різні людини взагалі

Звичайно друге фото! І не фігурою, сам погляд і зачіска зовсім інші

Нагадаємо, що не так давно зосереджений Джанлука Ваккі замилував відео першого купання 6-місячної донечки в басейні. Зірковий татусь неабияк хвилювався за малечу.

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