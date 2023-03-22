Джанлука Ваккі замилував ніжним відео з підрослою донечкою-красунею

Італійський бізнесмен Джанлука Ваккі, більш відомий як "мільйонер-танцівник", потішив прихильників сімейним контентом.

Зокрема, у своєму Instagram знаменитість показав, як проводить час з донечкою. На відео, яким поділився Джанлука, бізнесмен під час відпочинку носить Блу на руках, смакує смачним напоєм за переглядом фільму, а також спить.

"Я люблю тебе, моя принцеса", - коротко підписав слайд-шоу Ваккі.

У коментарях прихильники бізнесмена були неабияк зворушені. Вони написали чимало приємних слів Ваккі про те, який він чудовий татусь: "ти прекрасний тато", "ви чудова родина", "донечка дуже схожа на тата".

Нагадаємо, донечка Джанлуки Ваккі з'явилася на світ 31 жовтня 2020 року. Дівчинку, ім'я якої Блу, народила бізнесмену венесуельська модель Шерон Фонеска, з якою він почав зустрічатися 2018 року.

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