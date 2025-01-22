Джастін Бібер на тлі чуток про розлучення відписався від дружини в Instagram і здивував причиною

У Мережі пліткують про негаразди в стосунках пари, а вони своєю поведінкою лиш додають олії до вогню.

Популярний канадійський співак Джастін Бібер на тлі чуток про проблеми в його шлюбі припинив стежити за дружиною Гейлі в Instagram та здивував причиною, чому так зробив.

Пильні користувачі звернули увагу, що музикант відписався від багатьох друзів у фотоблогу. Серед тих, за ким артист припинив стежити, опинилася і його дружина Гейлі. Мережа одразу ж вибухнула здогадками, що в стосунках подружжя серйозні негаразди і вони на межі розлучення.

Однак Джастін Бібер поквапився пояснити, чому так сталося. В сторіз він опублікував загадковий допис, в якому написав, що відписка від дружини – це не його рук справа. Мовляв, хтось зайшов в акаунт і відписався від Гейлі.

"Хтось зайшов у мій обліковий запис і скасував підписку на мою дружину", — написав Джастін.

Допис Джастіна Бібера / Фото: instagram.com/justinbieber

Щоправда, сторіз музикант швидко видалив. Натомість він опублікував фото, як із дружиною відпочиває в горах. Таким чином артист продемонстрував, що насправді в його шлюбі все гаразд.

Джастін та Гейлі Бібери / Фото: instagram.com/justinbieber

Нагадаємо, наразі також вирують чутки про розрив довкола однієї з українських пар. У Мережі підозрюють, що актор Тарас Цимбалюк розійшовся зі своєю дівчиною. Нещодавно Світлана Готочкіна різко відреагувала на ці плітки.

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