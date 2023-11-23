Джастін Бібер ніжно привітав дружину з 27-річчям і нарвався на хейт в Мережі

Співака розкритикували за нещирість почуттів.
Відомий канадійський співак Джастін Бібер чуттєво привітав свою дружину, американську модель Гейлі Бібер, з днем народження.
З нагоди 27-річчя коханої артист опублікував романтичні чорно-білі кадри у своєму фотоблогу. На них видно пристрасний поцілунок подружжя.
"З днем народження, крихітко. Ти робиш життя неймовірним. І я той щасливчик, який отримує всю тебе", – замилував підписом Бібер.
Втім, деякі прихильники не розділили святкового настрою пари. Вони переконані, що почуття Джастіна та Гейлі є награними. Так, своє невдоволення юзери почали висловлювати у коментарях під дописом.
- Вона тобі навіть не подобається
- Джастін продовжує помилятися!
- Ви всі такі божевільні, цей чоловік лише вдає, що йому подобається дружина
Попри такий хейт, більшість фанів все ж долучилися до привітань і дорікнули критикам за таке негативне ставлення до закоханих.
- Це смішно, як Мережа може запрограмувати на ненависть людей, які навіть не живуть один з одним 24/7
- Жінки тут дуже заздрять, коли бачать це, чи не так?
- Ви думаєте, що знаєте все, спираючись лише на фото та відео. Він одружений і щасливий, залиште його у спокої і йдіть далі
- Ви двоє заслуговуєте тільки на любов і щастя! З днем народження, Гейлі!
Нагадаємо, нещодавно дівчина французького актора Венсана Касселя ніжно привітала його з 57-річчям. Молодша на 30 років модель Нара Баптиста показала їхнє звабливе фото й заінтригувала вітальним підписом.
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