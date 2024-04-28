Джастін Бібер шокував кардинальними змінами у зовнішньому вигляді: "Хто цей чоловік?"

Артист з роками неабияк змінився.
Відомий канадійський співак Джастін Бібер здивував кардинальними змінами у своєму зовнішньому вигляді.
Так, артист з роками неабияк змінився. Джастін Бібер обрав зовсім інший стиль, на заміну тому, який був у нього на початку популярності, та став його дотримуватися. Днями виконавець опублікував серію нових світлин, які просто шокували його прихильників.
На знімках Джастіна Бібера просто не впізнати. Музикант відростив довгу бороду, яку не квапиться збривати, та кучеряве волосся. Фани виконавця почали непокоїтися, чи, бува, не сталося щось в його житті.
- Мій друже, що з тобою сталося?
- Хто цей чоловік?
- Джастіне, в тебе все гаразд?
Утім, на більшості кадрів Джастін Бібер був усміхненим. Тож, його фани припустили, що він нарешті віднайшов той стиль, в якому йому комфортно. Деякі ж прихильники співака зазначили, що любитимуть свого кумира, як би він не змінювався.
Нагадаємо, нещодавно український співак Позитив показав, як з роками змінилася його колега за сценою Надя Дорофєєва. Артист опублікував їхнє архівне фото, яке було зроблене 10 років тому.
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