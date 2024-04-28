Джастін Бібер шокував кардинальними змінами у зовнішньому вигляді: "Хто цей чоловік?"

Відомий канадійський співак Джастін Бібер здивував кардинальними змінами у своєму зовнішньому вигляді.

Так, артист з роками неабияк змінився. Джастін Бібер обрав зовсім інший стиль, на заміну тому, який був у нього на початку популярності, та став його дотримуватися. Днями виконавець опублікував серію нових світлин, які просто шокували його прихильників.

Джастін Бібер / Фото: instagram.com/justinbieber

На знімках Джастіна Бібера просто не впізнати. Музикант відростив довгу бороду, яку не квапиться збривати, та кучеряве волосся. Фани виконавця почали непокоїтися, чи, бува, не сталося щось в його житті.

Джастін Бібер / Фото: instagram.com/justinbieber

Мій друже, що з тобою сталося?

Хто цей чоловік?

Джастіне, в тебе все гаразд?

Утім, на більшості кадрів Джастін Бібер був усміхненим. Тож, його фани припустили, що він нарешті віднайшов той стиль, в якому йому комфортно. Деякі ж прихильники співака зазначили, що любитимуть свого кумира, як би він не змінювався.

Джастін Бібер / Фото: instagram.com/justinbieber

Нагадаємо, нещодавно український співак Позитив показав, як з роками змінилася його колега за сценою Надя Дорофєєва. Артист опублікував їхнє архівне фото, яке було зроблене 10 років тому.

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