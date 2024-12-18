Джастін Бібер відреагував на заручини своєї колишньої Селени Гомес з його другом: "На мить зачепило"

Канадійський співак Джастін Бібер відреагував на заручини своєї колишньої дівчини, американської співачки Селени Гомес з його другом.

Так, артистка нещодавно оголосила, що вперше виходить заміж. Продюсер Бенні Бланко освідчився їй. Інсайдер розсекретив виданню Daily Mail, що Бібер вже знає новини про заручини колишньої. Попри те, що артист давно перебуває у шлюбі та від літа виховує сина, його "на мить це зачепило". Однак співак визнав, що це вже остаточно "кінець епохи Бібера та Гомес". Врешті, виконавець сподівається, що Селена щаслива у нових стосунках.

"Джастін одружений і має дитину, ми всі це знаємо, але коли він почув, що Селена заручена, він на мить визнав, що це зачепило його. Тому що, навіть якщо вони ніколи більше не будуть друзями, парою або чимось подібним, це офіційно кінець епохи", — розповів інсайдер.

Селена Гомес виходить заміж / Фото: instagram.com/selenagomez

Зазначимо, Джастін Бібер та Селена Гомес перебували в стосунках від 2011 року до 2018-го. Роман пари був доволі напруженим. Вони то сходилися, то знову розходилися, допоки остаточно не розірвали стосунки. 2018 року Бібер одружився з моделлю Гейлі, а вже у серпні 2024-го у пари народився син.

Тим часом Селена Гомес 2023 року почала зустрічатися з Бенні Бланко, який приятелює з Бібером. Через рік після початку стосунків продюсер освідчився співачці.

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