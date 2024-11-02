Джастін Бібер вперше повністю показав 3-місячного сина від дружини Гейлі

Канадійський співак Джастін Бібер та його дружина, американська модель Гейлі, вперше показали 3-місячного сина.

Пара поділилася сімейним фото з нагоди Геловіну. Зокрема, вони продемонстрували свої образи, які обрали на свято. Сімейство перевтілилося в персонажів із мультфільму "Кім Всеможу". Гейлі стала Кім, Джастін – Роном, а малюка пара одягла як Руфуса.

Джастін та Гейлі Бібери / Фото: instagram.com/justinbieber

У своєму Instagram подружжя ділилося знімками з фотосету на честь Геловіну. До слова, закохані нарешті повністю показали 3-місячного сина Джека Блюза. Щоправда, розгледіти обличчя малюка не вдасться. Пара показала його зі спини, тож милуватися Бібером-молодшим вдасться лише так.

Джастін та Гейлі Бібери з сином / Фото: instagram.com/justinbieber

Зазначимо, Джастін та Гейлі Бібери одружилися в жовтні 2018 року. У травні 2024-го пара оголосила, що чекає на народження первістка. Вже в серпні на світ з'явився син подружжя, якого закохані назвали Джеком Блюзом.

Нагадаємо, нещодавно барбадоська співачка Ріанна вперше за тривалий час показала своїх синів від американського репера A$AP Rocky. Виконавиця продемонструвала, як хлопчики помітно підросли та змінилися.

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