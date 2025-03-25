Джастін Тімберлейк епічно "попустив" росіянку, яка кинула йому на концерті бюстгальтер із посланням

Відомий американський співак та актор Джастін Тімберлейк епічно "попустив" росіянку на своєму концерті.

Так, днями виконавець виступив в Аргентині. На концерт артиста прийшло чимало слухачів. Зокрема, в залі були присутні й росіяни. І одна росіянка відзначилася вчинком, який Джастін Тімберлейк, схоже, зовсім не оцінив.

Жінка кинула артистові бюстгальтер, всередині якого містилося послання. Зокрема, там був напис "Москва любить тебе". Коли Тімберлейк натрапив на бюстгальтер, то криво посміхнувся, запропонував жінці забрати його назад, а коли та цього не зробила, то просто відклав його на сцені куди подалі від себе.

Росіянка кинула в Джастіна Тімберлейка на концерті бюстгальтер: артист її "попустив"

"Я просто покладу це тут…Це твоє? Ти хочеш забрати його назад? Це мені? Дякую…", — відповів артист.

Після цього Джастін Тімберлейк продовжив далі виступ. Що ж стосується послання росіянки про те, як країна-агресорка любить співака, то він навіть найменшої уваги на це не звернув. Ба більше, з огляду на його невдоволену посмішку, співак був не в захваті від кинутого в нього бюстгальтера. Вочевидь, не такої реакції від виконавця очікувала росіянка.

Зазначимо, світові зірки після повномасштабного вторгнення РФ до України відмовляються їздити до країни-агресорки з концертами. Нещодавно зірка Modern Talking Томас Андерс зробив жорстку заяву про виступи в Росії.

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