Джастін Тімберлейк на межі розлучення з дружиною через скандальні заяви Брітні Спірс – ЗМІ

Відомий американський співак та актор Джастін Тімберлейк опинився на межі розлучення зі своєю дружиною, акторкою Джессікою Біл.

Принаймні так переконують інсайдери. Зазначається, що пара нібито зараз намагається врятувати шлюб. Подружжя вже зверталося за допомогою до сімейного психотерапевта, однак сеанси не допомогли вирішити їхні проблеми.

"Вони кохають одне одного, пройшли сеанси в сімейного психотерапевта, однак вони не вирішили їхні основні проблеми", - стверджує інсайдер, пише Life and Style.

Джастін Тімберлейк і Джессіка Біл / Фото: Associated Press

Зазначається, що Тімберлейк та Біл також переїхали до іншого будинку, аби почати все з чистого аркуша, однак це теж поки не дало жодних результатів.

"Вони переїхали до іншого будинку, що в Монтані, в надії відійти від драми та почати все спочатку, але їм поки не вдалося вирішити проблеми", - додав інсайдер.

Джастін Тімберлейк і Джессіка Біл / Фото: Associated Press

Зазначимо, чутки про негаразди у стосунках Джастіна Тімберлейка і Джессіки Біл з'явилися у жовтні минулого року, після того, як світ побачив скандальні мемуари Брітні Спірс. У книзі співачка детально описала стосунки з актором, з яким крутила роман від 1997 року до 2002. Зокрема, Спірс розповіла, як Тімберлейк змусив її зробити аборт. Тоді подейкували, що дружина актора була не в захваті від зізнань співачки та образилася на нього.

Брітні Спірс та Джастін Тімберлейк / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно акторка Наталі Портман зізналась, що розлучилася з чоловіком. Таке рішення артистка прийняла після того, як дізналася про зраду коханого.

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