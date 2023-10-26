Джастін Тімберлейк відреагував на заяву Брітні Спірс, що він змусив її зробити аборт

Відомий американський співак Джастін Тімберлейк відреагував на відверте зізнання колишньої обраниці, співачки Брітні Спірс, що він змусив її зробити аборт.

До слова, сам зірка Голлівуду не став публічно обговорювати цю тему. А от інсайдер у розмові з Daily Mail розповів, що Тімберлейк був переконаний, що не народжувати дитину – це було їхнє спільне рішення, а не лише його. Джастін не хотів цю тему виносити на загал, а бажав залишити в таємниці.

Брітні Спірс та Джастін Тімберлейк / Фото: Getty Images

"Джастін вважав, що рішення, яке вони прийняли, було спільним рішенням, і він мав намір ніколи не говорити про це та зберегти в таємниці назавжди", - розповів інсайдер.

Зазначається, що Тімберлейк не планує публічно коментувати все те, що Спірс написала про їхні стосунки в книзі, адже всі його слова можуть бути використані проти нього.

Брітні Спірс та Джастін Тімберлейк / Фото: Getty Images

"Тепер, коли Брітні згадала про це, і це буде вічно жити в її книзі, і все, що вона вирішить згадати, Джастін спробує нічого не обговорювати, тому що він знає, що б він не сказав від цього моменту, швидше за все, буде використано проти нього", - додав інсайдер.

Зазначимо, Брітні Спірс та Джастін Тімберлейк зустрічалися від 1997 року до 2002. Нещодавно ж співачка у своїх мемуарах зізналась, що була вагітною від співака, однак той змусив її зробити аборт. Після оприлюднення цієї новини на Тімберлейка посипався справжній хейт. Ба більше, подейкують, що з ним відмовляються співпрацювати, а його шлюб з акторкою Джессікою Біл на межі краху.

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