Джастін Тімберлейк вперше з'явився на публіці після скандальних заяв Брітні Спірс про аборт

Відомий американський співак та актор Джастін Тімберлейк вперше з'явився на публіці після скандальних заяв своєї колишньої, співачки Брітні Спірс, що він змусив її зробити аборт.

Зокрема, знаменитість відвідав прем'єру мультфільму "Тролі", де він озвучив одного з персонажів. Світський захід відбувся в одному з кінотеатрів Лос-Анджелеса.

Джастін Тімберлейк / Фото: Associated Press

Що цікаво, Тімберлейк на прем'єрі був не сам. Компанію на світському заході йому склала дружина, акторка та модель Джессіка Біл. Пара мило позувала перед об'єктивами фотокамер, усміхалася одне одному, обіймалася та трималася за ручки.

Джастін Тімберлейк і Джессіка Біл / Фото: Associated Press

Таким чином закохані спростували чутки, що після виходу скандальних мемуарів Брітні Спірс в їхньому шлюбі почалися проблеми, і вони були на межі розлучення.

Джастін Тімберлейк і Джессіка Біл / Фото: Associated Press

Нагадаємо, у жовтні світ побачили скандальні мемуари співачки Брітні Спірс, з якою Джастін Тімберлейк зустрічався від 1997 року до 2002. У книзі виконавиця поділилася відвертими подробицями зі свого особистого життя. Не оминула увагою артистка і колишнього – Тімберлейка. Спірс пригадала, як він змусив зробити її аборт та порвав з нею через SMS-повідомлення.

Брітні Спірс та Джастін Тімберлейк / Фото: Getty Images

Актора активно почали критикувати. Ба більше, навіть почалися ширитися чутки, що його скасовують у Голлівуді. Окрім того, подейкували, що дружина Джастіна була не в захваті від зізнань Спірс, що подружжя навіть було на межі розлучення.

Сам артист відреагував на скандальні зізнання своєї колишньої. Він переконаний, що зробити аборт було їхнім спільним рішенням.

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