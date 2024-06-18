Джастіна Тімберлейка неочікувано арештували поліцейські: артист постане перед судом

Відомого американського співака та актора Джастіна Тімберлейка арештували поліцейські.

Інцидент стався у штаті Нью-Йорк, США. Як пише Page Six, зірку Голлівуду зупинили поліцейські та арештували через те, що він водив авто у стані алкогольного сп'яніння після того, як порозважався з друзями в одному з готелів.

Вже також відомо, що Джастін Тімберлейк постане перед судом. Щоправда, правоохоронці поки конкретно не розголошують, в чому саме звинувачують артиста.

Джастін Тімберлейк / Фото: Associated Press

Сам Джастін Тімберлейк поки не давав коментарів з приводу інциденту. Також не відомо, чи буде артист, який нині перебуває в концертному турі, скасовувати або переносити на інші дати виступи.

Нагадаємо, нещодавно український блогер Олександр Волошин мав неприємний досвід із поліцейськими. Зірку Мережі у Польщі зупинили правоохоронці. Виявилося, що блогер не ввімкнув показник повороту та перевищив швидкість. Врешті, Олександр Волошин відбувся лише штрафом.

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