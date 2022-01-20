Джазове виконання хіта "Гуси" та кіборг, який співає душею: яким буде перший випуск "Голосу країни-12"

Прем'єра вокального шоу відбудеться 23 січня на каналі 1+1.

23 січня о 21:00 на каналі 1+1 відбудеться грандіозна прем'єра дванадцятого сезону вокального шоу "Голос країни". До оновленого складу тренерів увійшли топові українські зірки: Оля Полякова, Потап, DOROFEEVA та Святослав Вакарчук.

Розпочнеться "Голос країни" зі спільної пісні тренерів. Найавторитетніший український продюсер Потап, попкоролева Оля Полякова, діджитал-сенсація DOROFEEVA та рок-легенда, соліст гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук заспівають разом пісню "Старі фотографії" Скрябіна.

пресслужба каналу "1+1"

Новий сезон "Голосу країни" пройде під гаслом "Так звучить твоя країна". У першому випуску шоу на глядачів очікують перші перемоги та поразки учасників "Голосу країни". На сцену шоу вийде Гавянець Ярослав з Тернопільщини. 29-річний учасник розповів, що з самого дитинства мріяв про сцену і після школи вступив на факультет драматичного театру і кіно. Проте не довчився – вступив до лав ЗСУ, а потім відправився у АТО. Під час захисту Донецького аеропорту в 2015 році потрапив до полону. Кіборг отримав свободу і зізнається: період психологічної реабілітації у нього триває досі. Ярослав прийшов на "Голос країни", щоб здійснити свою дитячу мрію – бути на сцені, адже саме театр та спів – це те, де би він був, якби не війна.

На "Голосі країни" учасник заспіває трек "Тебе це може вбити" від гурту СКАЙ. Чи вистачить Ярославу проникливості повернути до себе тренерів – глядачі дізнаються вже у неділю.

Гавянець Ярослав / пресслужба каналу "1+1"

Також у першому випуску "Голосу країни-12" на глядачів очікує виступ Інесси Грицаєнко. Дівчина багато років співає і не вперше штурмує вокальну сцену. Переїхавши до столиці у 14 років, Інесса почала виступати у різних клубах, щоб заробити собі на життя. Проте, завжди мріяла про найбільшу музичну сцену країни. На сцені "Голосу країни" дівчина подарує несподіване джазове звучання одному з найпопулярніших хітів минулого року - "Гуси". Цікаво, що її сестра буде акомпанувати співачці на саксофоні. Чи оцінять її нестардатний підхід до пісні судді і як відреагують тренери – стане відомо вже 23 січня.

На легендарну сцену 12 сезону вокального шоу "Голос країни" завітає кримська татарка Аліє Хаджабадінова. Їй довелося переїхати із Криму до Києва. На півострові вона розпочала кар’єру співачки, проте все обірвалося в один момент. Зараз дівчина працює рекрутером в it-компанії, але не полишає надію стати співачкою. На проєкт "Голос країни Аліє прийшла показати, що кримськотатарські пісні – це скарб народу.

Аліє Хаджабадінова / пресслужба каналу "1+1"

На сцені "Голосу країни" завітає фольклорний гурт GG ГуляйГород. Учасниці Настя і Ірина познайомились під час навчання на фольклористів. Вони збирали старовинні пісні, давали їм нове життя. Для того, аби додати своїй творчості електронного звучання – вирішили покликати сучасного музиканта, так знайшли Андрія. Наразі гурт популяризує українську пісню у світі та виступає на фольклорних фестивалях у Польщі, Франції, Греції, Німеччині та навіть у Індії та в Африці. На сцені проєкту гурт заспіває трек "Веснянку" у сучасній обробці. Вже у неділю ми дізнаємось, чи зможуть вони потрапити до "Голосу країни".

GG ГуляйГород / пресслужба каналу "1+1"

Вокалісти будуть робити усе, аби почути, як натискається заповітна червона кнопка. А зіркові наставники покажуть запеклу боротьбу за найкращих українських співаків.

Вже у першому ефірі стане зрозуміло, які команди планують збирати тренери. Наприклад, вибір Потапа доводить, що він шукає співаків зі світовими амбіціями.

"Я хочу знайти ексклюзивні голоси, які вразять та завоюють серця, в першу чергу українських глядачів. Мої цілі незмінні – я хочу, щоб наші артисти представляли Україну по всьому світу. І ми, українці, ними пишалися. А українська мова лунала по всій планеті", - прокоментував Потап.

Потап / пресслужба каналу "1+1"

Відомо, що в перервах між виступами учасників між тренерами відбуваються цікаві розмови, під час яких зірки діляться враженнями та подробицями особистого життя. Так, Оля Полякова розповіла, як їхала у Венецію на концерт "Океан Ельзи". Cпівачка акцентувала: цілий день їхала на концерт з Тоскани. Човен зламався, Полякова запізнилась і встигла тільки на одну пісню. Святослав згадав цей концерт і розповів: у той день площа аж до Палаццо Дукале була повністю наповнена людьми.

"Якщо ти так можеш представляти свою країну, то виростають крила. Це один з найгарніших виступів, дякую, що ти про нього нагадала", - відповів Олі Поляковій Святослав Вакарчук.

Не пропустіть, вже цієї неділі, 23 січня о 21:00 на телеканалі 1+1 – прем’єра вокального шоу "Голос країни-12".

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