Джеджула гнівно відреагував на слова ексдружини Юлії Леус про опікунство: "Жінка з найбруднішим ротом"

Ексчоловік блогерки Юлії Леус, шоумен і ведучий Андрій Джеджула, після відвертого інтерв'ю колишньої обурився її словами стосовно опіки над донькою Адель.

Так, раніше Леус поділилася подробицями приголомшливого рішення, яке ухвалив суд у справі про опіку над їхньою спільною із Джеджулою донькою. Своєю чергою він вважає її слова "брудом", а її саму описує як "жінку з найбруднішими руками й ротом, яка не може схаменутися".

За словами ведучого, його ексдружина безпідставно намагається його зацькувати. Натомість він додав, що не вважає рішення суду "шокувальним". І наголосив, що наполегливо боротиметься за можливість бачити свою дитину.

Андрій Джеджула з донечкою / Фото: instagram.com/djedjula

"Яке шокувальне рішення від люблячого батька, який хоче бачити свою дитину? Який наполегливо боровся за можливість бачити свою дитину, за її конституційні права, за всебічні права обох батьків. Що вас може шокувати? Що ми отримали 50/50 (проведення часу - прим. ред.)? Усі свята, весь час протягом тижня, шкільні канікули… Вони діляться порівну між батьками", - зазначив шоумен у своєму фотоблогу.

Також артист додав, що колишня "ігнорувала рішення опікунської ради" в той момент коли він "проходив купу перевірок". За словами Андрія, все контролювалося державними органами. Джеджула переконує, що він вирішував питання опікунства абсолютно легально, а Юлія Леус "відпочивала в Дубаї, Франції чи якихось інших місцях".

Андрій Джеджула / Фото: instagram.com/djedjula

Насамкінець пояснення своєї позиції Андрій дорікнув інтерв'юеркам, які брали у його колишньої дружини інтерв'ю, що вони "паразитують", і попросив "поговорити про досягнення Юлії до шлюбу з ним без використання його прізвища".

Нагадаємо, зі слів ексдружини Джеджули Юлії Леус, її колишній у судовому порядку виявив намір бачитися з дитиною у визначені дати і майже вимагав повернути маленьку Адель із Польщі до України.

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