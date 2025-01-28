Джеджула після скандального розлучення повідомив, як з колишньою опікується 3-річною донькою

Український ведучий Андрій Джеджула розповів про врегулювання опіки над донькою з колишньою дружиною Юлією Леус.

Як повідомляє ведучий, з ексдружиною стосунки налагодити так і не вдалося. Утім, щодо 3-річної доньки Адель ситуація поліпшилася. Віднедавна Андрій у судовому порядку може проводити час з донькою тричі на тиждень. За словами Джеджули, вони регулярно бачаться по відеозв'язку, бо під час війни Адель проживає з матір'ю у Польщі.

"З Адель я спілкуюся тричі на тиждень. Це фіксовані рази, які я маю за рішенням суду. У ці дні я сам обираю: як буде зручно мені та дитині, щоб не псувати їй графік. Частіше за все ми спілкуємось в один і той же час, коли вона повертається з садочку. Ми спілкуємося по відеозв'язку, де можемо дивитися мультики, грати в ігри, танцювати, хворіти. Іноді вона без настрою і у нас не виходить поговорити. Це буває від однієї хвилини до - мій рекорд - година п'ядесят нашого спілкування. Тобто максимально тримаємо контакт. З Юлією Джеджулою в мене не складаються стосунки, можна назвати їх як "ніякі". І в цій ситуації дистанція — це досить непросто", - розповів знаменитість в інтерв'ю "Фокусу".

Андрій Джеджула з донечкою / Фото: instagram.com/djedjula

Ведучий вкотре зауважив, що не має на меті забрати дитину у Юлії. Натомість лише прагне справедливості та "рівноправного виховання" Адель. Джеджула також додає, що регулярно виплачує аліменти та тішить дитину подарунками. А коли у закордонних відрядженнях з благодійною метою випадає нагода побачитися з Адель, то робить це.

"Від сьогоднішнього моменту у мене три офіційні доби, які я можу провести з дитиною без присутності матері, на своїй території. Усі свята, які існують, поділені порівну. Місце проживання дитини визначене як місце проживання з матір'ю. Попри те, що ми все ж 50 на 50 виховуємо дитину, я все ж плачу аліменти і роблю це вчасно. Найголовніше, що я хочу донести: я не планував і не планую забирати дитину під час війни. Бо Юлія розповідала, що з цим рішенням вона буде змушена, де-факто, брати дитину кожні три дні на тиждень і привозити мені її в Україну. Але я не хочу псувати дитині її настрій і робити щось для неї небезпечне", - наголосив Андрій.

Нагадаємо, нещодавно колишня актора Дмитра Ступки, стилістка Поліна Логунова розкрила причину розриву шлюбу та як на це відреагувала їхня донька.

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