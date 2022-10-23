Джеджула показав, як Леус зарядила йому бокалом по обличчю та лишила величезний синець під оком

Шоумен розповів, що йому було несолодко жити з Юлією Леус.

Ведучий Андрій Джеджула, який нещодавно офіційно розлучився з Юлією Леус, зробив підсумки їхніх стосунків.

У своєму Instagram шоумен розповів, що попри несолодке подружнє життя, він намагався дати їхньому шлюбу другий шанс. Утім, шоумен працював над своїми помилками, а Юлія – ні.

"Але якщо дуже коротко про мою історію, той відголос лайна, що періодично прилітає від двічі колишньої дружини в порівнянні зі спільним життям, просто свіжий бриз водоспаду улітку! Ти запитаєш, чому так довго та двічі? Просто до всього у житті ставлюсь відповідально і завжди волію доводити справу до кінця! Але все має свій початок і свій кінець, і не жартуйте з творцем, якщо думаєте інакше, особливо у тих моментах, де працює над собою одна людина - це ти!" – поділився шоумен.

Андрій Джеджула та Юлія Леус / Фото: instagram.com/djedjula

Джеджула також розповів, що у їхній стосунках Юлія не була "жертвою".

"А стосовно питання, хто жертва? Ніколи не зважай на розміри, стать, вік тощо. Те, що здається очевидним, часто, просто технічно вкладено у вуха загалу псевдо жертвами!" – зазначив шоумен.

Ведучий, як підтвердження своїх слів, показав світлину, де під його оком видніється чималий набряк синього кольору. Джеджула розповів, що фото зроблене 2018 року, тоді Юлія вдарила його скляними залишками бокала.

"На фото результат "цивілізованого" спілкування "жертви" зі скляними залишками бокала у руці з "аб'юзера"! Фото зроблене на ювілеї моєї сестри 2018 року!" – пригадав ведучий.

Андрій Джеджула / Фото: instagram.com/djedjula

Зазначимо, нещодавно Андрій Джеджула та Юлія Леус офіційно розлучилися. Вони були разом від жовтня 2017 року до серпня 2019. Тоді пара вперше розлучилася. Та в грудні 2019 року екси дали стосунками другий шанс та знову одружилися. Щоправда, ненадовго. Наприкінці грудня 2020-го Леус на останніх місяцях вагітності потрапила до лікарні з загрозою викидня. Згодом модель заявила, що Андрій підіймав на неї руку та морально знущався. Тоді ж Леус зазначила, що вимагає розлучення.

Джеджула не став цього терпіти і назвав Леус вправною маніпуляторкою, яка "навчилася жити за рахунок таких дурнів, як він".

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