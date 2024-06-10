Джеджула різко відреагував на слова ексдружини про апеляцію у суді: "Кабальне рішення"

Український ведучий Андрій Джеджула висловився про рішення апеляційного суду, про яке нещодавно розповідала його колишня дружина, блогерка Юлія Леус.

Так, експодружжя через суд вирішує долю спільної донечки Адель. За словами ведучого, з колишньою вони не спілкуються, проте за рішенням суду він має змогу декілька годин на тиждень зв'язуватися з донькою. До того ж Андрій шокував, як вісім місяців він звертався до Мін'юсту України й Польщі, щоб свого часу дізнатися, де перебуває його донька.

"З мамою моєї доньки не спілкуємося абсолютно. Я телефоную в час, відведений судом, поки що. Я дев'ять місяців не знав, де перебуває моя дитина в Польщі – звертався до Мін'юсту України й Польщі. Навіть в судах вона не відповідала, де моя дитина. Юлія Анатоліївна вважає, що це приватна власність. Я так не вважаю", - розповів ведучий у програмі "Люкс ФМ".

Андрій Джеджула з донечкою / Фото: instagram.com/djedjula

Тож, зірка й надалі планує боротися за власні права бачити дитину та проводити з нею більше часу. І на цьому етапі вважає рішення суду несправедливим і готується оскаржувати його. Як зізнається Андрій, на його боці вже декілька опікунських рад і судових рішень.

"Поки що у мене є два дні на тиждень. Вважаю це кабальним рішенням суду, на яке ми подаватимемо касаційну скаргу. Дві опікунські ради стало на мій бік, два рішення суддів, які два роки прописували в деталях, як має відбуватися наше спілкування. На жаль, мамі дитини це не сподобалося. Вона вважає, що має узурпувати увагу дитини лише до себе. Так не має бути. Погодитися з рішенням апеляційного суду, коли мені присудили вісім годин на весь тиждень, не можу ", - додав шоумен.

Зазначимо, ексдружина Андрія Джеджули Юлія Леус раніше стверджувала, що шоумен переслідував її й не давав належної уваги доньці. Своєю чергою, такі твердження колишньої ведучий спростовує й висуває свої вимоги щодо опіки над Адель.

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