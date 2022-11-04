Джеджула викрив Леус у брехні та розповів, як ексдружина перешкоджає його спілкуванню з донькою

Шоумен заявив, що колишня не з'явилася на комісії з прав дитини, де розглядалося право доньки на всебічне виховання та отримання опіки від батька.

Ведучий Андрій Джеджула показав, як викрив колишню дружину, блогерку Юлію Леус, у брехні.

Зокрема, вони разом були запрошені на спеціальну комісію з прав дитини, де розглядалося право їхньої спільної доньки Аделіни на всебічне вихання та опіку від батька. Шоумен розповів, що його колишня не прийшла, заявивши, що не була проінформована про це.

"Близько тижня минуло від того моменту, як я і моя колишня були запрошені на комісію з питань прав дитини, де розглядалося питання права моєї донечки на отримання всебічного вихання та опіки від батька, що, в принципі, позбавлене її матір'ю. На цій комісії моя колишня не з'явилася. Я записав тиждень тому відео з цього приводу, і в коментах було багато запитань від, я так розумію, підписників моєї колишньої, у яких вони стверджували, що вона звинуватила мене у тому, що жодної комісії 27 жовтня не відбувалося, що комісія відбувалася 24 жовтня", - зазначив ведучий.

Утім, за словами Джеджули, 24 жовтня відбувалася індивідуальна комісія. Він також був присутній на такій, де розповідав та показував, що може мати право виховувати доньку. 27 жовтня відбулася інша комісія, де вони мали бути присутні удвох. Як підтвердження своїх слів, шоумен показав відповідні документи.

Фото: instagram.com/djedjula

"Я був змушений написати офіційне звернення до опікунської ради з проханням надати мені документи, які засвідчують факт запрошення 24 жовтня на бесіду. 24 жовтня її дійсно запросили на співбесіду. Запрошують на такі речі в індивідуальному порядку. Звичайно, я про це навіть і гадки не мав. На таких бесідах спілкуються індивідуально. Я подібне вже пройшов: обстеження своєї квартири, своїх умов житлових, відповідав на купу запитань від співробітників соцслужб. 27 жовтня я і моя колишня були запрошені на комісію з питань прав дитини нашого району, про що колишня була проінформована офіційним рекомендованим листом. Вона, звичайно, не з'явилася і у традиційній їй манері здригання повітря звинуватила мене у тому, що взагалі цього дня не було жодної комісії, що мені треба щось робити з пам'яттю, що мені треба викликати лікарів", - зазначив ведучий.

Фото: instagram.com/djedjula

Джеджула також додав, що далі боротиметься за те, аби мати можливість спілкуватися з донькою. Утім, він робитиме це у межах правових норм.

Нагадаємо, Андрій Деджула неодноразово звинувачував колишню Юлію Леус, що та забороняє йому бачитися та спілкуватися з донькою Аделіною. Аби мати змогу виховувати дитину, шоумен звернувся до органів опіки.

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