Джеджула заявив, що Леус дев'ять місяців не дає йому бачитися з донькою та вимагала гроші за няню

Ведучий Андрій Джеджула заявив, що колишня не дає йому бачитися з дитиною.

Зокрема, шоумен розповів, що від січня не спілкувався з донькою. Джеджула не має наміру полишати це все, тож звернувся до органів опіки.

"Її мати просто не дає мені дитину від моменту смерті мого тата. Вона водночас вирішила, що донечка її особиста приватна власність. І весь цей час чинить перепони у спілкуванні! Далі цим будуть займатись органи опіки", - зазначив Андрій.

Андрій Джеджула не бачиться з донькою / Фото: instagram.com/djedjula

Джеджула шокував й іншими подробицями спілкування з ексдружиною. У ті дні, коли він не міг забрати до себе доньку, Юлія вимагала оплачувати їй няню. Зокрема, так Леус вчинила й після смерті батька.

Листування Джеджули та Леус / Фото: instagram.com/djedjula

"Коли мені давали дитину тричі на тиждень на добу (на ніч) немовля – все було ок! Коли я в суботу працював і просив помінятися на один день, то вона ніколи не йшла на зустріч, і я просто запропонував їй заплатити за няню за всі 24 години. Ось така була "підтримка" коли сидів під реанімацією, а потім ховав тата!" – поділився Джеджула.

Листування Джеджули та Леус / Фото: instagram.com/djedjula

Також шоумен розповів й про спілкування з сином від Санти Дімопулос. З Даніелем Андрій спілкується щодня завдяки відеозв'язку.

"Син зі своєю матір'ю у перший день війни виїхав за кордон, де і перебуває досі. Я від першого дня війни перебуваю в Києві, займався обороною Києва та зараз активно займаюся волонтерством. Тому з сином майже щодня на відеозв'язку. Обговорюємо все, що завгодно", - розповів шоумен.

Андрій Джеджула спілкується з сином / Фото: instagram.com/djedjula

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