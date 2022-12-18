Джеффрі Кенні з гурту TVORCHI відреагував на закиди хейтерів щодо його володіння українською мовою

Соліст гурту TVORCHI нігерієць Джеффрі Кенні відреагував на закиди хейтерів щодо його володіння українською мовою.

У Мережі вокаліста розкритикували за те, що він погано володіє українською, а це недопустимо для того, аби представляти Україну на "Євробаченні-2023". Втім, Джеффрі запевняє, що його англійська буде дуже доречною на конкурсі в Ліверпулі. Про це соліст TVORCHI розповів в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua.

"Ми ідемо до Ліверпуля. У нас є українець, у нас є той, хто зможе спілкуватися із людьми там. Тож, я не знаю, про що ви говорите. Якщо вони хочуть поговорити про це, тоді добре", - сказав Джеффрі.

До того ж, як розповів вокаліст, зараз він активно замається вивченням української та навіть запросив для цього викладача.

"Я все розумію. Я зараз у процесі, я вчуся. Все буде ОК. У мене є викладач і я продовжу вивчати мову, коли повернуся додому", - додав Джеффрі.

Раніше учасники гурту TVORCHI розповіли історію написання пісні Heart of Steel, з якою отримали перемогу на нацвідборі на "Євробачення-2023".

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